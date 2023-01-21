Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:35

Главный тренер «Лиона» Блан объяснил недовольство некоторых игроков команды

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан отреагировал состояние футболистов своей команды. Он признался, что в клубе есть недовольные игроке.

«Мы не можем согласиться на все их запросы, но мы можем принять их во внимание», — приводит слова Лорана Блана RMC Sport.

Сообщалось, что футболисты «Лиона» недовольны сокращением своего игрового времени при том, что зимнее трансферное окно обещает быть насыщенным для «Лиона».

Клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков.

ФК Лион
Лоран Блан
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дрогба остался недоволен дисквалификацией Байи на 7 матчей