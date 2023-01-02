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Сегодня, 10:39

Главный тренер «Лиона» Блан: «Мы не заслуживали поражения в матче с «Клермоном»

Мария Гусева
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал поражение от «Клермона» (0:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Все могло легко закончиться со счетом 0:0. Мы, может быть, и не заслуживали победы, но и не заслуживали поражения. Когда вы пытаетесь вернуться к позитивной динамике, вы не можете позволить себе проиграть такой матч. Я очень зол, что мы не взяли очко. Меня это злит, потому что я не могу донести мысль о том, что в такого рода матчах минимум — это набрать очко», — цитирует GFFN Блана.

«Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 24 очка. «Клермон» располагается на 9-й строчке с 22 очками.

В следующем туре «Лион» сыграет против «Нанта». Встреча пройдет 11 января, начало — 21.00 (мск).

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
Лоран Блан
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