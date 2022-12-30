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Сегодня, 19:42

Главный тренер «Лиона» Блан: «Опыт, характер и агрессия — это качества, в которых мы нуждаемся»

Мария Гусева
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан рассказал, какие позиции хочет усилить в команде в зимнее трансферное окно.

«Все будут искать ранние контракты, поэтому мы подождем и посмотрим. Я не буду называть конкретных имен, в этом нет нужды. Нам нужен опыт, характер и агрессия. Это те качества, в которых нуждается команда», — цитирует GFFN тренера.

«Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка в 16 матчах.

В следующем туре «Лион» сыграет против «Клермона». Встреча пройдет 1 января в 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Лион
Лоран Блан
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