Главный тренер «Лиона» Блан: «Опыт, характер и агрессия — это качества, в которых мы нуждаемся»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан рассказал, какие позиции хочет усилить в команде в зимнее трансферное окно.

«Все будут искать ранние контракты, поэтому мы подождем и посмотрим. Я не буду называть конкретных имен, в этом нет нужды. Нам нужен опыт, характер и агрессия. Это те качества, в которых нуждается команда», — цитирует GFFN тренера.

«Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка в 16 матчах.

В следующем туре «Лион» сыграет против «Клермона». Встреча пройдет 1 января в 19.00 по московскому времени.