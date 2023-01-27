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Франция

Сегодня, 21:59

Тренер «Лиона» Блан прокомментировал интерес к Вильсону Изидору

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан высказался о возможных трансферах клуба.

«Есть идеи по изменениям состава, и думаю, что эта команда обязана двигаться вперед, чтобы совершенствоваться. Интересуют ли меня Эйе Скири и Вильсон Изидор? Да. В начале трансферного окна я указал направления. Центральный защитник нам нужен, потому что он молод, что мы и сделали, подписав Деяна Ловрена. И игрок в центре, который ломает действия соперника и хорош в отборе.

А дальше нужно ориентироваться на события в ходе трансферного окна, и в этом случае нужно компенсировать уход Карла Токо Экамби. Изидор может быть решением, а может и не единственным», — приводит слова Блана L’Equipe.

Ранее сообщалось, что французский клуб приобретет 22-летнего форварда примерно за 6 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

Источник: L’Equipe

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Основные источники исследования

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ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Лоран Блан
0
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