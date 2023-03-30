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Сегодня, 08:53

Главный тренер «Марселя» Тудор: «Франция ценится меньше серии А, но это ошибка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор сравнил чемпионаты Франции и Италии.

«Франция ценится меньше, но это заблуждение. Потому что если внимательно присмотреться, то мысль полностью изменится. Это отличная лига с красивыми стадионами и талантливыми игроками. Франция сильнее с шестого места и ниже. Когда смотришь «Реймс», то видишь трех-четырех игроков, которых хотел бы взять в свою команду. Если бы я тренировал «Интер», то не брал бы никого из «Эмполи» или «Специи». Во Франции такого разрыва нет. Во Франции более высокий темп, поскольку игроки другие — они моложе и физически сильнее», — приводит слова Тудора L'Equipe.

На данный момент лидером чемпионата Франции является «ПСЖ» с 66 очками. «Марсель» занимает второе место (59 очков).

В чемпионате Италии первое место занимает «Наполи» — 71 очко. На второй строчке «Лацио» (52 очка)

Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
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