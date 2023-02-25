0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:29

Тудор: «С Мбаппе, Месси и Неймаром «ПСЖ» должен выигрывать все матчи»

Главный тренер «Марселя» рассказал об ожиданиях от матча с «ПСЖ»
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор перед матчем с «ПСЖ» в лиге 1 рассказал, что думает о предстоящей игре с парижанами.

«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Мы постараемся сделать все возможное для победы», — цитирует слова Тудора RMC Sport.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Игор Тудор
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом»

Во Франции назвали Головина одним из 10 лучших легионеров в лиге 1