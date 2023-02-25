Тудор: «С Мбаппе, Месси и Неймаром «ПСЖ» должен выигрывать все матчи»

Главный тренер «Марселя» рассказал об ожиданиях от матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор перед матчем с «ПСЖ» в лиге 1 рассказал, что думает о предстоящей игре с парижанами.

«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Мы постараемся сделать все возможное для победы», — цитирует слова Тудора RMC Sport.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.45 по московскому времени.