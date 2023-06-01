Главный тренер «Марселя» Тудор объявил об уходе из команды в конце сезона

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор покинет команду после окончания сезона.

«Для меня было честью работать в этой команде, быть частью этой семьи, встречаться с его болельщиками и находиться в городе с такой особенной энергетикой. Я принял решение уйти по личным и профессиональным причинам. У меня нет соглашения с другим клубом», — заявил Тудор на пресс-конференции перед матчем последнего тура лиги 1 против «Аяччо».

45-летний специалист возглавлял «Марсель» с лета прошлого года. После 37 туров его команда с 73 очками гарантировала себе третье место в чемпионате Франции.