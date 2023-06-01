Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:30

Главный тренер «Марселя» Тудор объявил об уходе из команды в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор покинет команду после окончания сезона.

«Для меня было честью работать в этой команде, быть частью этой семьи, встречаться с его болельщиками и находиться в городе с такой особенной энергетикой. Я принял решение уйти по личным и профессиональным причинам. У меня нет соглашения с другим клубом», — заявил Тудор на пресс-конференции перед матчем последнего тура лиги 1 против «Аяччо».

45-летний специалист возглавлял «Марсель» с лета прошлого года. После 37 туров его команда с 73 очками гарантировала себе третье место в чемпионате Франции.

Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «ПСЖ» Гальтье объявил об уходе Месси в конце сезона

Селюк предположил, в какой клуб может перейти Месси