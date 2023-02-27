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Сегодня, 08:16

Главный тренер «Марселя» восхитился игрой Мбаппе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился мнением о поражении от «ПСЖ» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

В этой встрече дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе, еще один гол забил Лионель Месси.

«Мбаппе был везде, ведь он игрок с другой планеты. У «ПСЖ» была предельная мотивация на эту игру, они сыграли очень сконцентрированно. Парижане очень много бегали, чего не наблюдалось за ними ранее. Тяжело действовать против них, если они в таких хороших кондициях», — цитирует тренера Lequipe.

«ПСЖ» в турнирной таблице увеличил отрыв от идущего вторым «Марселя» на восемь баллов.

Килиан Мбаппе
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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