Главный тренер «Марселя» восхитился игрой Мбаппе

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился мнением о поражении от «ПСЖ» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

В этой встрече дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе, еще один гол забил Лионель Месси.

«Мбаппе был везде, ведь он игрок с другой планеты. У «ПСЖ» была предельная мотивация на эту игру, они сыграли очень сконцентрированно. Парижане очень много бегали, чего не наблюдалось за ними ранее. Тяжело действовать против них, если они в таких хороших кондициях», — цитирует тренера Lequipe.

«ПСЖ» в турнирной таблице увеличил отрыв от идущего вторым «Марселя» на восемь баллов.