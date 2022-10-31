Главный тренер «Монако» доволен игрой Головина в матче с «Анже»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил игру российского полузащитника Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0). Игрок отметился забитым мячом.

«Я также доволен его выступлением. Он уже пробовал этот удар в этом сезоне, и у него есть все необходимое для того, чтобы забивать такие мячи. Я надеюсь, что он запишет на свой счет много таких голов, потому что у него есть все необходимые качества для этого!» — приводит слова Клемана сайт «Монако».

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» с 24 очка занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.