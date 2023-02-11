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Сегодня, 23:28

Главный тренер «Монако» о победе над «ПСЖ»: «Мы провели отличный матч»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман остался доволен игрой команды в матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Мы провели отличный матч. Это большая победа.

Я сосредоточен на наших результатах, чтобы набрать как можно больше очков. Мы должны думать о своих целях. Моя команда растет неделя за неделей и месяц за месяцем. Но мы все еще можем улучшить многие вещи. Все игроки становятся все лучше и лучше.

Однако в понедельник утром я хочу увидеть очень амбициозных игроков, которые готовы снова упорно работать», — приводит слова тренера L'Equipe.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Филипп Клеман
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