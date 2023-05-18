Главный тренер «Монако» Клеман готовится к увольнению из клуба

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман ожидает своего увольнения из клуба, сообщает журналист Саша Тавольери в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, специалист разочарован отношением к нему со стороны руководства монегасков и ожидает, что его уволят по окончании сезона-2022/23. Клеман скучает по периоду своей работы в «Брюгге» и уже связался с руководством бельгийской команды.

49-летний специалист возглавляет «Монако» с января 2022 года. Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024 года.

«Монако» занимает четвертое место в текущем сезоне лиги 1, набрав 65 очков в 35 матчах.