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Франция

18 мая, 09:57

Главный тренер «Монако» Клеман готовится к увольнению из клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман ожидает своего увольнения из клуба, сообщает журналист Саша Тавольери в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, специалист разочарован отношением к нему со стороны руководства монегасков и ожидает, что его уволят по окончании сезона-2022/23. Клеман скучает по периоду своей работы в «Брюгге» и уже связался с руководством бельгийской команды.

49-летний специалист возглавляет «Монако» с января 2022 года. Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024 года.

«Монако» занимает четвертое место в текущем сезоне лиги 1, набрав 65 очков в 35 матчах.

Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. У Головина опять появятся новые тренер и партнеры. «Монако» постоянен в переменах

Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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