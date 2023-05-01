Клеман — о матче с «Анже»: «Нужно выходить на поле и доказывать свое превосходство»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 34-го тура лиги 1 против «Анже».

«Нам нужно показать свое настоящее лицо! — цитирует пресс-служба клуба Клемана. — Нужно перестать думать о трудностях, которые у нас возникли за последние несколько недель. Нужно выходить на поле и доказывать свое превосходство. Такие результаты никого не устраивают в «Монако». Мы все думаем о будущем. Я верю в своих игроков и хочу упорно трудиться, чтобы позволить команде вернуться на ее лучший уровень игры. Я выкладываюсь на полную, чтобы выжимать максимум из своих игроков».

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 61 очко. «Анже» располагается на 20-й строчке — 14 очков.

Матч «Анже» — «Монако» пройдет 7 мая, начало — в 14.00 мск.