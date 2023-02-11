Главный тренер «Монако» Клеман: «В матче с «ПСЖ» мы будем играть на победу»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Все мои игроки выходят на поле с желанием добиться победы и не играют только с установкой затормозить соперника. Они верят в себя и в своих партнеров по команде. Но это никогда не является гарантией, особенно когда вы играете с такими командами, как «ПСЖ». Нужно отметить, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы забить, но и не забываем об обороне. Нужно найти верный баланс, и в последнее время нам это удается. Одно я могу сказать точно, мы будем играть на победу, и нас ждет очень серьезный вызов», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.