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Сегодня, 11:39

Главный тренер «Монако» Клеман: «Мы хорошо подготовились к возобновлению сезона»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о подготовке команды во время паузы в чемпионате Франции.

«Мы хорошо подготовились к возобновлению сезона, было очень интересно. Мы решили провести ряд товарищеских матчей, чтобы получить возможность помериться силами с командами разного плана и практикующими разный стиль игры. Команды выступающие в Англии, Испании и Италии отличаются друг от друга. Я рад, что руководство клуба смогло предоставить нам эту возможность. Это также была возможность предоставить игровое время молодым игрокам, которые присоединились к основной команде», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 27 очков в 15 матчах.

В следующем туре монегаски сыграют против «Осера». Встреча пройдет завтра, 28 декабря в 19.00 (мск).

Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
0
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