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Сегодня, 21:49

Главный тренер «Монако» Клеман заявил, что чувствует поддержку от президента клуба после двух разгромных поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о встрече с президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым.

«У нас была встреча по поводу трансферов на следующий сезон. Мы все разочарованы последними двумя матчами, потому что мы боролись за второе место и дважды проиграли. Но я всегда чувствовал поддержку президента. Больше я ничего не чувствую», — цитирует Клемана GFFN.

«Монако» дважды разгромно проиграл в последних двух турах чемпионата Франции, уступив «Лансу» (0:3) и «Монпелье» (0:4). После этого сообщалось, что в клубе состоялось кризисное совещание.

Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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