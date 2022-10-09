Главный тренер «Ниццы» Фавр — о победе над «Труа»: «Могли забить еще в первом тайме»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Труа» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Я не думал, что мы будем так переживать на скамейке до конца сегодняшнего матча. Положительным моментом является то, что мы выиграли дома впервые с начала сезона. Нам нужно движение, скорость и мощь. В противном случае будет трудно побеждать. Мы хорошо играли, могли забить еще один-два гола в первом тайме. Я не хочу разбираться на индивидуальном уровне. В совокупности все было неплохо», — цитирует GFFN Фавра.

«Ницца» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Люсьена Фавра сыграет против «Осера» 16 октября.