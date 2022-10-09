Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:32

Главный тренер «Ниццы» Фавр — о победе над «Труа»: «Могли забить еще в первом тайме»

Мария Гусева

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Труа» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Я не думал, что мы будем так переживать на скамейке до конца сегодняшнего матча. Положительным моментом является то, что мы выиграли дома впервые с начала сезона. Нам нужно движение, скорость и мощь. В противном случае будет трудно побеждать. Мы хорошо играли, могли забить еще один-два гола в первом тайме. Я не хочу разбираться на индивидуальном уровне. В совокупности все было неплохо», — цитирует GFFN Фавра.

«Ницца» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Люсьена Фавра сыграет против «Осера» 16 октября.

Футбол
ФК Ницца
ФК Труа
Люсьен Фавр
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
В Стамбуле прогремел взрыв
Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лига 1: «Реймс» и «ПСЖ» сыграли вничью, «Монако» победил «Монпелье» и другие матчи 10-го тура

Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона»