Тренер «Ниццы» Эз — о матче с «ПСЖ»: «Даже если мы выложимся на 100 процентов, этого может оказаться мало»

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз поделился ожиданиями от матча 31-го тура лиги 1 против «ПСЖ».

«Мы должны делать то, что у нас получается лучше всего. Мы прекрасно понимаем, что даже если выложимся на 100%, этого может оказаться мало», — приводит слова тренера Get French Football News.

Также Эз отметил, что с момента последней личной встречи (1:1) игра «парижан» во многих аспектах улучшилась.

«Во всех отношениях. В том, как они взаимодействуют, как делятся мячом, как разыгрывают мяч, как прессингуют. Все стало лучше, чем было в начале сезона», — добавил он.

Матч между командами состоится в пятницу, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.

«ПСЖ» дострочно стал чемпионом Франции. В турнирной таблице «парижане» лидируют с 78 очками, «Ницца» (51) располагается на пятой строчке.