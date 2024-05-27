Энрике считает, что «ПСЖ» нужно приобрести Кварацхелию после ухода Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поддерживает идею подписать контракт с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает арабский журналист Джамель.

Как отмечает источник, Энрике беспокоится, что «ПСЖ» в отсутствие Килиана Мбаппе, покинувшего клуб по окончании сезона, в следующем чемпионате Франции будет не хватать быстрых игроков на острие атаки. По мнению специалиста, Кварацхелия хорошо подходит под стиль команды.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило «Наполи» 100 миллионов евро за 23-летнего вингера. Грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.