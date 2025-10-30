Энрике — о травме Дуэ: «Я пока не знаю, в каком он состоянии»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Дезире Дуэ, которую он получил в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1).

20-летний француз схватился за правое бедро и на 61-й минуте был унесен на носилках, при этом он закрывал лицо руками.

«Это была немного странная травма, я пока не знаю, в каком он состоянии. Я надеюсь, что это несерьезно, но мы должны подождать и посмотреть», — сказал на пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

В сезоне-2025/26 Дуэ в 8 матчах забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.