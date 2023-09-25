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Сегодня, 08:55

Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Марселем»

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 6-го тура лиги 1 против «Марселя» (4:0).

На 32-й минуте встречи французского футболиста заменил португалец Гонсалу Рамуш. В соцсетях парижан сообщалось, что Мбаппе повредил левую лодыжку.

«Это не очень серьезная проблема, но была боль, из-за которой ему было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного», — сказал Энрике.

«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. 30 сентября команда Энрике встретится с «Клермоном».

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-psg-om-suivez-le-classique-en-live_LS-202309240307.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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