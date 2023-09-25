Мбаппе избежал серьезной травмы в матче с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 6-го тура лиги 1 против «Марселя» (4:0).

На 32-й минуте встречи французского футболиста заменил португалец Гонсалу Рамуш. В соцсетях парижан сообщалось, что Мбаппе повредил левую лодыжку.

«Это не очень серьезная проблема, но была боль, из-за которой ему было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного», — сказал Энрике.

«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. 30 сентября команда Энрике встретится с «Клермоном».