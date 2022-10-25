Сегодня, 18:49
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о полузащитнике клуба Фабиане Руисе.
«У Руиса была слабая физическая подготовка, когда он покидал «Наполи» и был вне состава. С ним нужно было набраться терпения, мы много говорили об этом и с Луишем Кампушем, и с самим игроком. Мы знали, что он сильный игрок, ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться. Вокруг него были большие ожидания. Фабиан — игрок, за которым мы следили долгое время. Даже если его первые игры не показали того уровня, на который все рассчитывали, он всегда пользовался доверием персонала и товарищей по команде. Мы знали, что его результаты будут постепенно улучшаться», — цитирует Calcio Mercato Гальтье.
26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования