0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:28

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Нужно переключиться на другие цели. Выиграть чемпионат Франции не бывает легко»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». На этой неделе парижская команда проиграла «Баварии» (0:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

«После игры в Мюнхене было много разочарования и гнева. Игроки устали и разочарованы, но не сдались. В пятницу утром мы все вместе поговорили. Очевидно, что было много ожиданий от этой Лиги чемпионов, но отныне мы должны ориентироваться на цели в чемпионате. Если мы снова станем чемпионами, это будет 11-й титул, чего раньше не удавалось никому во Франции. У нас есть игроки, которые все еще хотят расширить свой послужной список, и те, кто хочет впервые стать чемпионом Франции. Выиграть лигу 1 никогда не бывает легко, мы будем бороться до конца, осталось сыграть 12 матчей, нам придется бороться до конца сезона, чтобы получить возможность стать чемпионами Франции.

В личном плане я избавился от разочарования от вылета из Лиги чемпионов, был очень потрясен, но нам нужно быстро переключиться на «Брест». Правда, есть немало травмированных. Некоторые игроки проводят свою 45-ю встречу в этом сезоне, хотя только середина марта. Но, несмотря на это, стартовый состав в Бресте будет очень конкурентоспособным. Едем за победой", — приводит официальный сайт клуба слова Гальтье.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хакими пропустит матч «ПСЖ» против «Бреста»

Ляказетт установил рекорд результативности «Лиона»