Гальтье: «С «Монпелье» будет сложный и ответственный матч»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
«В среду будет сложный и ответственный матч. Простой победы мы не ожидаем. Большая часть работы будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на нашей игре и интенсивности, которую мы собираемся показать. Мы упустили очки в матче с «Реймсом», мы должны вернуть в игре с «Монпелье», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 48 очков. «Монпелье» располагается на 14-й строчке с 20 очками.
Матч «Монпелье» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 1 февраля. Начало встречи — 23.00 мск.
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