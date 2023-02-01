Гальтье: «С «Монпелье» будет сложный и ответственный матч»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

«В среду будет сложный и ответственный матч. Простой победы мы не ожидаем. Большая часть работы будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на нашей игре и интенсивности, которую мы собираемся показать. Мы упустили очки в матче с «Реймсом», мы должны вернуть в игре с «Монпелье», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 48 очков. «Монпелье» располагается на 14-й строчке с 20 очками.

Матч «Монпелье» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 1 февраля. Начало встречи — 23.00 мск.