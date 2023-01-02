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Гальтье: «Мы растаяли по ходу игры, «Ланс» заслужил победу»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Ланса» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Они заслужили победу. Я с трудом узнал свою команду. Нам не хватило сплоченности, мы растаяли по ходу игры. Когда мы вернулись после первого гола «Ланса», мы допустили много технических ошибок. Было много неточных передач со стороны моих ребят, которые обычно этого не делают. Но в определенные моменты матча команде не хватало сплоченности», — цитирует Tutto Mercato Web Гальтье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».

Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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