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Гальтье — о поражении от «Лорьяна»: «Мы допустили большое количество технических ошибок»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура лиги 1.

«Это разочаровывающий матч, — цитирует пресс-служба клуба Гальтье. — В начале мы были совершенно аморфными, допустили большое количество технических ошибок, что вселило надежду в «Лорьян». Мы плохо обращались с мячом, и в то же время очень плохо защищались. Во втором тайме пытались отыграться, но у нас не получилось. В итоге проиграли этот матч. Нам нужно хорошо выступить в предстоящих играх, потому что все будут бороться за титул. И нам, чтобы выиграть, нужно показать характер, несмотря ни на что. В сегодняшнем матче такого не было».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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