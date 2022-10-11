Гальтье и советник Кампуш могут покинуть «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе

Сегодня, 21:25
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш могут покинуть клуб в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.
По данным источника, в конфликте клуба и игрока Кампуш займет позицию последнего. То же касается и наставника парижан.
Сообщается также, что работа клуба в летнее трансферное окно вызвала недовольство всех из них.
Сегодня, 11 октября Le Parisien информировал, что 23-летний француз чувствует себя преданным, так как большинство обещаний, которые давали ему в клубе до подписания нового контракта, не выполнены.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017-го.
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