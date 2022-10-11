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Сегодня, 21:25

Гальтье и советник Кампуш могут покинуть «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе

Руслан Минаев

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш могут покинуть клуб в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По данным источника, в конфликте клуба и игрока Кампуш займет позицию последнего. То же касается и наставника парижан.

Сообщается также, что работа клуба в летнее трансферное окно вызвала недовольство всех из них.

Сегодня, 11 октября Le Parisien информировал, что 23-летний француз чувствует себя преданным, так как большинство обещаний, которые давали ему в клубе до подписания нового контракта, не выполнены.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017-го.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 0
Реал 0
1-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
6
1
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Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года