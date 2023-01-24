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Сегодня, 18:35

Главный тренер «ПСЖ»: «Травма голеностопа беспокоит Неймара до сих пор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обеспокоен состоянием нападающего Неймара.

«Неймар получил травму голеностопа на чемпионате мира, которая беспокоит его до сих пор. Вернувшись, он все еще чувствовал боль. Сейчас Неймар прилагает много усилий, чтобы полностью восстановиться. Но пока не до конца восстановил гибкость своего голеностопа», — приводит слова тренера RMC Sport.

Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В этом сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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