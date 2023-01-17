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Сегодня, 09:06

Гальтье объяснил, почему Верратти имеет решающее значение для «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о полузащитнике Марко Верратти. По словам специалиста, хавбек имеет решающее значение в игре парижан.

«Марко был ключевым игроком на протяжении многих лет. Его присутствие позволяет нам играть разными схемами, потому что у него отличные качества. Его способность связывать полузащиту и атаку очень важна», — сказал Гальтье на пресс-конференции.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча и отдал 1 результативную передачу.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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