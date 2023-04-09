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Гальтье о том, что Мбаппе играл несмотря на повреждение: «Это сильный посыл для «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил выход Килиана Мбаппе в матче с «Ниццей» (2:0), несмотря на плохое физическое состояние игрока.

«Килиан провел 51-й или 52-й матч [в этом сезоне]. Поэтому период, когда все идет не так хорошо, — это нормально.

За день до матча он не смог провести тренировку целиком. Его участие в игре было под большим вопросом. Думаю, Мбаппе сыграл слабо, но он хотел выйти на поле в сложный момент. Это показывает, какой у него характер.

Матч для него был непростым. Еще утром мы не знали, выйдет ли он в старте. Но у него было желание сыграть, он очень хотел выйти на поле. Это сильный посыл для команды», — сказал тренер после игры.

Мбаппе забил один гол в последних пяти матчах за «ПСЖ». В этом сезоне на его счету 31 гол и восемь результативных передач в 35 матчах за парижан.

Килиан Мбаппе
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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