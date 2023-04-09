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Гальтье о победе над «Ниццей»: «ПСЖ» приложил огромные усилия и действовал как команда»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о победе над «Ниццей» (2:0) в 30-м туре чемпионата Франции.

«Было важно выиграть после вчерашней победы «Ланса» и наших неудачных домашних матчей с «Ренном» и «Лионом».

Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры с тем, чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия и работали как команда», — приводит слова тренера L’Equipe.

«ПСЖ» прервал серию из двух поражений подряд. Команда Кристофа Гальтье занимает первое место в лиге 1 с 69 очками.

ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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