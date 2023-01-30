Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:50

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Наша игра с «Реймсом» в первом тайме усыпляла»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции.

«Наша игра в первом тайме усыпляла. Не было ни ритма, ни интенсивности. Нас быстро разрывали, наш соперник играл хорошо. Мы дотянули до перерыва со счетом 0:0, нам повезло, но мы не были удовлетворены нашей игрой. Того, что мы показали, было недостаточно. Тогда во втором тайме мы перестроили нашу полузащиту. Нам повезло довольно быстро забить. Но потом вмешались обстоятельства, мы остались вдесятером, хотя мы в целом не довольны тем, что сделали в этом матче. Но это не повод для беспокойства, мы должны вернуться к победному пути и стать намного более едиными», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

«Реймс» занимает 11-е место с 26 баллами за 20 матчей.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока»