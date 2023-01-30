Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Наша игра с «Реймсом» в первом тайме усыпляла»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции.

«Наша игра в первом тайме усыпляла. Не было ни ритма, ни интенсивности. Нас быстро разрывали, наш соперник играл хорошо. Мы дотянули до перерыва со счетом 0:0, нам повезло, но мы не были удовлетворены нашей игрой. Того, что мы показали, было недостаточно. Тогда во втором тайме мы перестроили нашу полузащиту. Нам повезло довольно быстро забить. Но потом вмешались обстоятельства, мы остались вдесятером, хотя мы в целом не довольны тем, что сделали в этом матче. Но это не повод для беспокойства, мы должны вернуться к победному пути и стать намного более едиными», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

«Реймс» занимает 11-е место с 26 баллами за 20 матчей.