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Сегодня, 12:38

Главный тренер «ПСЖ»: «Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Марко Верратти.

«Я рад, что подписан новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», — цитирует тренера RMC Sports.

30-летний Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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