Главный тренер «ПСЖ»: «Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Марко Верратти.

«Я рад, что подписан новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», — цитирует тренера RMC Sports.

30-летний Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.