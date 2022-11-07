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Сегодня, 06:40

Гальтье заявил, что повреждение Мбаппе не вызывает беспокойства

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал повреждение нападающего команды Килиана Мбаппе.

В матче 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (2:1) Мбаппе почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы и был заменен на 85-й минуте.

«Ничего серьезного. Мы видели новости о Кариме Бензема, но у Килиана ничего серьезного нет. Он играет постоянно, и в таком случае гораздо лучше не рисковать и попросить замену. Конечно, можно было оставить его на поле, но при этом была вероятность надолго выбыть из игры», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции и «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-ligue-1-suivez-en-live-lorient-psg-choc-du-haut-de-tableau_LS-202211060031.html
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Мбаппе получил повреждение в матче с «Лорьяном»