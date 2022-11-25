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Гальтье — о том, что Мбаппе не ушел в «Реал»: «Дело не в деньгах, он просто любит «ПСЖ»

Гальтье считает, что Мбаппе остался в клубе не из-за денег
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье считает, что нападающий Килиан Мбаппе остался в клубе не из-за денег.

«У Мбаппе та же ситуация, что и у Месси. Когда игрок счастлив, ему незачем уходить. Чтобы быть счастливым, нужно наслаждаться. Когда игрок здорово проводит время на поле и чувствует, что выступает в команде, которая может побеждать и бороться за большие трофеи, то ему нет смысла уходить. Почему Мбаппе не ушел в «Реал»? Мбаппе остался не из-за денег. Думаю, Килиан просто любит «ПСЖ», — приводит слова Гальтье Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Marca
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Кристоф Гальтье
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