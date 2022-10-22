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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в восторге от нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси после матча против «Аяччо» (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции.
Аргентинец отметился голом и двумя результативными передачами. Француз — двумя голами и одним ассистом.
«Комбинация Месси-Мбаппе-Месси — экстраординарная. Связь между ними работает очень хорошо. Это помогает команде и им лично. Они футболисты, которые нуждаются в голах», — сказал Гальтье после матча.
«ПСЖ» выиграл 10-й матч в сезоне лиги 1. У команды ни одного поражения и два ничейных результата. Парижане занимают первое место в турнирной таблице (32 очка).
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Основные источники исследования