Гальтье в восторге от игры Мбаппе и Месси против «Аяччо»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в восторге от нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси после матча против «Аяччо» (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции.

Аргентинец отметился голом и двумя результативными передачами. Француз — двумя голами и одним ассистом.

«Комбинация Месси-Мбаппе-Месси — экстраординарная. Связь между ними работает очень хорошо. Это помогает команде и им лично. Они футболисты, которые нуждаются в голах», — сказал Гальтье после матча.

«ПСЖ» выиграл 10-й матч в сезоне лиги 1. У команды ни одного поражения и два ничейных результата. Парижане занимают первое место в турнирной таблице (32 очка).