Гальтье — о новом контракте для Месси: «Лео счастлив в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта форварда Лионеля Месси с клубом.

«Я знаю, что Лео обсуждает ситуацию с руководством и президентом. Чтобы он остался здесь в следующем сезоне, желания всех сторон должны сойтись. Месси счастлив в «ПСЖ», — приводит слова Гальтье Фабрицио Романо.

17 марта сообщалось, что Месси помирился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и готов вернуться в команду.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.