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Гальтье — о новом контракте для Месси: «Лео счастлив в «ПСЖ»

Кристоф Гальтье и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта форварда Лионеля Месси с клубом.

«Я знаю, что Лео обсуждает ситуацию с руководством и президентом. Чтобы он остался здесь в следующем сезоне, желания всех сторон должны сойтись. Месси счастлив в «ПСЖ», — приводит слова Гальтье Фабрицио Романо.

17 марта сообщалось, что Месси помирился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и готов вернуться в команду.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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