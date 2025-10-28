Энрике о конкуренции Шевалье и Сафонова: «Никому не гарантировано место в составе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции в команде между вратарями.

За парижан с лета 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В августе «ПСЖ» подписал контракт с вратарем «Лилля» Люкой Шевалье.

«Бывает по-разному. Сегодня ситуация положительная, а завтра — отрицательная. Я стремлюсь сделать так, чтобы это пошло на пользу команде. Никто не занимает фиксированную позицию на протяжении всего сезона, место никому не гарантировано. Все зависит от уровня игры футболиста», — сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем с «Лорьяном».

Ранее сообщалось, что 26-летний Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии. По информации Live Foot, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером россиянина.

В сезоне-2025/26 Шевалье провел 13 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Матвей Сафонов ни разу не вышел в составе парижан в этом сезоне, при этом в сезоне-2024/25 у него 17 матчей, 13 пропущенных мячей и 7 встреч на ноль.