Энрике о конкуренции Шевалье и Сафонова: «Никому не гарантировано место в составе»

28 октября, 17:39
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции в команде между вратарями.
За парижан с лета 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В августе «ПСЖ» подписал контракт с вратарем «Лилля» Люкой Шевалье.
«Бывает по-разному. Сегодня ситуация положительная, а завтра — отрицательная. Я стремлюсь сделать так, чтобы это пошло на пользу команде. Никто не занимает фиксированную позицию на протяжении всего сезона, место никому не гарантировано. Все зависит от уровня игры футболиста», — сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем с «Лорьяном».
Ранее сообщалось, что 26-летний Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии. По информации Live Foot, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером россиянина.
В сезоне-2025/26 Шевалье провел 13 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов и отыграл 6 встреч на ноль.
Матвей Сафонов ни разу не вышел в составе парижан в этом сезоне, при этом в сезоне-2024/25 у него 17 матчей, 13 пропущенных мячей и 7 встреч на ноль.
Adiоs Amigos R
Так обеспечьте мушкетёру честную конкуренцию!
30.10.2025
spartsmen
брехло. какая конкуренция? даже шанса никакого не дал.
29.10.2025
Кариока_двойка.
Лукавит испанец, сейчас все по другому, нежели с Доннарумой. Иначе как объяснить, что с Доннарумой, который на несколько уровней сильней Шевалье, Сафонов часто играл, а с Шевалье вообще не играет. Здесь явно постарались политики, и место Шевалье как раз сейчас гарантированно, даже если будет портачить, а он портачит, и не слабо. А Моте искренне желаю уехать куда-нибудь в Италию или Испанию, и в топ-клубе у него обязательно получится, ведь с Доннарумой по честному получалось конкурировать, значит всё у него есть для отличной карьеры в клубе без национализма.
29.10.2025
Топотун
Лечит вату.
28.10.2025
MECKAJIUTO
смотри, чтобы тебя от сарказма не разорвало, кастрюлька
28.10.2025
gan75
Сафонова взяли как раздражителя основного вратаря...
28.10.2025
Slim Tallers
Главное,что-бы было гарантировано второе место,на скамейке.
28.10.2025