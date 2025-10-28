Видео
28 октября, 17:39

Энрике о конкуренции Шевалье и Сафонова: «Никому не гарантировано место в составе»

Алина Савинова
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции в команде между вратарями.

За парижан с лета 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В августе «ПСЖ» подписал контракт с вратарем «Лилля» Люкой Шевалье.

«Бывает по-разному. Сегодня ситуация положительная, а завтра — отрицательная. Я стремлюсь сделать так, чтобы это пошло на пользу команде. Никто не занимает фиксированную позицию на протяжении всего сезона, место никому не гарантировано. Все зависит от уровня игры футболиста», — сказал Энрике на пресс-конференции перед матчем с «Лорьяном».

Ранее сообщалось, что 26-летний Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии. По информации Live Foot, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над возможным трансфером россиянина.

В сезоне-2025/26 Шевалье провел 13 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Матвей Сафонов ни разу не вышел в составе парижан в этом сезоне, при этом в сезоне-2024/25 у него 17 матчей, 13 пропущенных мячей и 7 встреч на ноль.

8

  • Adiоs Amigos R

    Так обеспечьте мушкетёру честную конкуренцию!

    30.10.2025

  • spartsmen

    брехло. какая конкуренция? даже шанса никакого не дал.

    29.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Лукавит испанец, сейчас все по другому, нежели с Доннарумой. Иначе как объяснить, что с Доннарумой, который на несколько уровней сильней Шевалье, Сафонов часто играл, а с Шевалье вообще не играет. Здесь явно постарались политики, и место Шевалье как раз сейчас гарантированно, даже если будет портачить, а он портачит, и не слабо. А Моте искренне желаю уехать куда-нибудь в Италию или Испанию, и в топ-клубе у него обязательно получится, ведь с Доннарумой по честному получалось конкурировать, значит всё у него есть для отличной карьеры в клубе без национализма.

    29.10.2025

  • Топотун

    Лечит вату.

    28.10.2025

  • MECKAJIUTO

    смотри, чтобы тебя от сарказма не разорвало, кастрюлька

    28.10.2025

  • gan75

    Сафонова взяли как раздражителя основного вратаря...

    28.10.2025

  • Slim Tallers

    Главное,что-бы было гарантировано второе место,на скамейке.

    28.10.2025

