Энрике — о ничьей с «Лорьяном»: «Я разочарован результатом, «ПСЖ» заслуживал большего»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.

«Я разочарован результатом, я думаю, что мы заслуживали большего. Соперник очень хорошо оборонялся. Грустно, что мы разочаровали болельщиков. Сегодня нам не хватало выходов без мяча, передач между линиями, диагональной игры, чтобы создавать моменты и быть более эффективными, но я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Тулузой» (19 августа), а «Лорьян» 20 августа примет «Ниццу».