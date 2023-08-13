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Энрике — о ничьей с «Лорьяном»: «Я разочарован результатом, «ПСЖ» заслуживал большего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.

«Я разочарован результатом, я думаю, что мы заслуживали большего. Соперник очень хорошо оборонялся. Грустно, что мы разочаровали болельщиков. Сегодня нам не хватало выходов без мяча, передач между линиями, диагональной игры, чтобы создавать моменты и быть более эффективными, но я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Тулузой» (19 августа), а «Лорьян» 20 августа примет «Ниццу».

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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