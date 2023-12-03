Энрике — о победе над «Гавром»: «ПСЖ» показал, что умеем защищаться»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Гавром» (2:0) в матче 14-го тура лиги 1. С 10-й минуты парижане играли в меньшинстве.

«Мы мучались в начале игры. „ПСЖ“ показал, что умеем защищаться. С точки зрения футбола, это было не то, что мы хотели показать, но менталитет игроков был на высоте. Красная карточка Доннаруммы? Это была наша ошибка в защите, мы отвлеклись, и Джанлуиджи попытался вмешаться…» — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» с 33 очками лидирует в турнирной таблице лиге 1. 9 декабря команда сыграет с «Нантом».