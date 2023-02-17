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Сегодня, 15:37

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Иван Шитик
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

«Не отвечаю на злобу и пошлость некоторых. Я принимаю любую критику.

Я буду защищать своих футболистов до конца, потому что они работают. Доволен ли я их выступлением? Нет.

Меня не удовлетворило то, что я увидел против «Баварии». Но у нас были серьезные ограничения по составу. Как вы думаете, планировал ли я выпускать в основе 16-летнего юношу?» — цитирует тренера L'Equipe.

«ПСЖ» 8 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (дома парижане уступили со счетом 0:1).

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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