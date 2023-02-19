Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал вмешательство советника команды в его работу по ходу матча с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, как отнесся к тому, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш по ходу матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3) спустися к тренерскому штабу и стал помогать в работе.

«Это не вмешательство с его стороны. Луиш просто любит побеждать. Были эмоции, но не вмешательство.

Что это означает? Большое желание добиться успеха. Конечно, Луиш является частью технического персонала. Это не представляет для меня проблемы, потому что с его стороны не было технико-тактического вмешательства. Это всего лишь эмоции», — приводит слова тренера L'Equipe.

Ранее парижане уступили в трех матчах подряд: «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

26 февраля «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта.