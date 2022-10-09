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9 октября, 23:49

Главный тренер «ПСЖ» провел разговор с Мбаппе после его поста в социальных сетях

Иван Шитик
Корреспондент

Через пару часа после матча «ПСЖ» с «Реймс» (0:0) нападающий Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальных сетях и поставил хештег pivotgang (банда пивотов, к которой Мбаппе себя причисляет).

Такой хештег — претензия в сторону главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Футболист недоволен изменившейся ролью после прихода нового менеджера, теперь Мбаппе гораздо меньше вовлечен во владение команды.

По данным L'Equipe, главный тренер не собирается применять никаких к футболисту. Гальтье уже провел разговор с игроком и убедился, что между ними нет никакого недопонимания.

В этом сезоне 23-летний Мбаппе забил 8 голов в 9 матчах лиги 1.

После десяти туров лиги 1 «ПСЖ» с 26 очками лидирует в турнирной таблице.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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