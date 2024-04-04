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Франция

4 апреля, 20:54

Главный тренер «Ренна» — о Дембеле: «Если бы он был лучшим завершителем атак, то выиграл бы «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан после матча 1/2 финала Кубка Франции с «ПСЖ» (0:1) рассказал, что думает об игре нападающего парижан Усмана Дембеле.

«Думаю, что он экстраординарный игрок. Он исключительный. Если бы он был лучшим завершителем атак, то, возможно, уже выиграл бы «Золотой мяч». Это правда! У «ПСЖ» есть лучший завершитель атак, но есть и еще один игрок, который дестабилизирует соперника исключительным образом», — цитирует Стефана Get French Football News.

В этом сезоне футболист провел 23 матча в лиге 1, забив 1 гол и сделав 8 результативных перелач.

Усман Дембеле
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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