Главный тренер сборной Аргентины Скалони: «При мне Месси всегда будет на поле»

Главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что при нем Месси всегда будет на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и национальной команды Лионеле Месси. По его словам, при нем 35-летний аргентинец всегда будет на поле.

«При мне Месси всегда будет на поле, — приводит слова Скалони TyC Sports. — Если ничего плохого не случится, Лионель будет играть. У него особый случай. Здесь даже не может быть споров».

Тренер отметил, что нападающий счастлив в парижском клубе.

«Лионель счастлив, хорошо играет и находится в команде, которая, как мне кажется, научилась понимать его. Думаю, Месси сделал шаг вперед в «ПСЖ». Мы рады тому, как он сейчас выглядит», — сказал он.

В нынешнем сезоне Месси забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.