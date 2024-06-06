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Сегодня, 11:35

Главный тренер сборной Франции Дешам: «Мбаппе — потрясающий лидер. Он подавал хороший пример всю неделю»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил лидерские качества форварда Килиана Мбаппе.

В товарищеском матче против Люксембурга (3:0), который прошел 5 июня, 25-летний футболист отметился голом и результативной передачей. Он обошел Зидана и Анри по голевым передачам за сборную Франции.

«Он потрясающий лидер. Физически и психологически он не привык мало играть, ему немного не хватало энергии. Но он решил, что все сделает как надо. Он подавал хороший пример в течение всей недели», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Всего Мбаппе провел за национальную команду Франции 78 матчей, в которых забил 47 мячей. Он выступает за основную сборную своей страны с 2017 года.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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Мбаппе обошел Зидана и Анри по голевым передачам за сборную Франции