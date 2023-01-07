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Сегодня, 18:52

Дешам: «Это очень важный знак доверия, что контракт до июля 2026 года»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о том, что продлил контракт до 2026 года.

«Я собираюсь объявить вам кое-что, что доставляет мне огромное удовольствие. А именно то, что решено продлить мой контракт до 2026 года.

Нет, мне не нужно было колебаться. Как и после каждого большого соревнования, мне нужно немного времени. Если бы у меня были хоть какие-то колебания, меня бы здесь сегодня не было.

Были обсуждения. Мы виделись с президентом. Это очень важный знак доверия, что у нас есть контракт до июля 2026 года. На мой взгляд, дело не в том, чтобы просто продолжать работать. Я убежден, что нас ждут великие дела», — приводит слова тренера RMC Sport.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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