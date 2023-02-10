Глеб считает, что «Боруссия» станет большим шагом вперед для Головина

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» оценил шансы полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в «Боруссию» (Дортмунд).

«Слышал про интерес к Головину от «Боруссии», это хороший вариант, шаг вперед. Бундеслига сильнее французского чемпионата, если не брать в расчет «ПСЖ», они отдельная команда. Это большой шаг вперед, это сумасшедшая атмосфера. Уверен, что ему очень понравится, если он решится на этот шаг. Это большой плюс, продвижение по карьерной лестнице. Он проявит себя еще больше, думаю, это его не последний клуб», — сказал Глеб «СЭ».

26-летний россиянин провел за «Монако» в этом сезоне 30 матчей, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость — 22 миллиона евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.