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Франция

Сегодня, 01:54

Гол Кузяева вошел в число номинантов на лучший гол сезона в чемпионате Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Далер Кузяев празднует забитый гол с одноклубниками.
Фото AFP
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Пресс-служба лиги 1 запустила среди болельщиков голосование по определению лучшего гола сезона-2023/24.

В число претендентов вошел мяч, забитый российским полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым. 30-летний россиянин отличился на 52-й минуте матча 2-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:2), сравняв счет.

Также в голосование включены голы, которые забили Мохамед Мостафа («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Кан Ин Ли («ПСЖ»), Камори Думбия («Реймс»), Андре Айю («Гавр»), Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Голосование проходит на специальном сайте лиги 1.

Андре Айю
Далер Кузяев
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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