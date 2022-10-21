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Сегодня, 18:29

Голкипер «Милана» Меньян пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы

Мария Гусева

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что вратарь красно-черных и сборной Франции Майк Меньян пропустит чемпионат мира-2022 из-за рецидива травмы.

«Мы пытались оценить ситуацию как можно лучше. Майк настаивал на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Все шло хорошо, но он повредил еще одну мышцу. К сожалению, я знаю, что ему придется отсутствовать до января», — цитирует Football Italia Пиоли.

27-летний француз повредил икроножную мышцу на тренировке, готовясь вернуться в «Милан» после травмы, полученной в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Австрии (2:0) 22 сентября.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
Стефано Пиоли
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