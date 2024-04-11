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Сегодня, 17:45

Голкипер «ПСЖ» Рико допущен до тренировок

Виктория Кравченко
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Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико допустили к тренировкам после операции, сообщает Фабрис Хоукинс в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, 30-летний футболист присоединится к команде на тренировках в конце апреля.

Рико в мае 2023 года упал с лошади и получил серьезную травму головы — у него случилось кровоизлияние в мозг. Футболиста ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа его выписали из больницы.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2019 года. С того момента он провел за основную команду парижан 24 матча, пропустил 16 мячей и 14 раз отыграл на ноль.

Серхио Рико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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